"Спартак" отреагировал на сообщение о завершении перехода Промеса

"Спартак" пока не может подтвердить переход нападающего Квинси Промеса. По словам главы департамента по связям с общественностью Антона Фетисова, ситуация с трансфером находится в той же стадии, что и ранее.

7 февраля в голландских СМИ появилась информация о том, что клубы окончательно согласовали все условия сделки. Журналист Voetbal Алекс Хередия заявил, что в ближайшее время будет сделано официальное объявление о трансфере.

"Мы неоднократно говорили, что всё зависит от "Аякса", мы не можем предугадать их позицию. Переговоры могут идти вплоть до конца трансферного окна", — приводит "РИА Новости" слова Фетисова.

В этом сезоне Промес провёл 25 матчей в составе "Аякса", в которых забил шесть мячей.

С 2014 по 2018 года голландский форвард выступал за "Спартак". Вместе с клубом он стал чемпионом России. За красно-белых Квинси провёл 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 33 результативные передачи.