Сборная России заняла четвёртое место в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Для команды это третья подряд "деревянная" медаль в этом сезоне.
Кирилл Стрельцов завершил первый этап на 22-м месте, Матвей Елисеев поднял свою команду на 15-ю строчку, Александр Логинов передал эстафету седьмым, а Эдуард Латыпов финшировал четвёртым, выиграв борьбу у немецких биатлонистов.
Отставание россиян от победителя гонки составило 1 минуту 55,3 секунды. Команда использовала восемь дополнительных патронов.
Первое место заняла команда Франции. Второй стала Норвегия с одним штрафным кругом, который допустил Йоханнес Дале. Третьими финишировали итальянцы.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.