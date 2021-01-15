Россия снова финишировала четвёртой в мужской эстафете Кубка мира

Сборная России заняла четвёртое место в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Для команды это третья подряд "деревянная" медаль в этом сезоне.

Кирилл Стрельцов завершил первый этап на 22-м месте, Матвей Елисеев поднял свою команду на 15-ю строчку, Александр Логинов передал эстафету седьмым, а Эдуард Латыпов финшировал четвёртым, выиграв борьбу у немецких биатлонистов.

Отставание россиян от победителя гонки составило 1 минуту 55,3 секунды. Команда использовала восемь дополнительных патронов.

Первое место заняла команда Франции. Второй стала Норвегия с одним штрафным кругом, который допустил Йоханнес Дале. Третьими финишировали итальянцы.

Кубок мира по биатлону

Мужская эстафета (Оберхоф)