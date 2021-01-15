Логинов поднял сборную России на седьмое место в эстафете Оберхофа

Российский биатлонист Александр Логинов передал эстафету после третьего этапа гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе седьмым. Стартовал после этапа Матвея Елисеева он 15-м.
Логинов закрыл все мишени на "лёжке" и использовал один дополнительный патрон на "стойке".
Выше россиян на четвёртый этап ушли команды Германии, Франции, Италии, Норвегии, Швейцарии и Украины. Заключительный этап за сборную России бежит Эдуард Латыпов.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.