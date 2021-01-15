Логинов поднял сборную России на седьмое место в эстафете Оберхофа

Российский биатлонист Александр Логинов передал эстафету после третьего этапа гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе седьмым. Стартовал после этапа Матвея Елисеева он 15-м.

Логинов закрыл все мишени на "лёжке" и использовал один дополнительный патрон на "стойке".

Выше россиян на четвёртый этап ушли команды Германии, Франции, Италии, Норвегии, Швейцарии и Украины. Заключительный этап за сборную России бежит Эдуард Латыпов.