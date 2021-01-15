Елисеев передал эстафету Логинову ниже Украины, Эстонии и США

Российский биатлонист Матвей Елисеев не смог улучшить положение команды в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону. Он смог поднять команду на семь позиций, но по времени отстал уже на две минуты.

Сборная России занимает 15-е место после второго этапа, использовав семь дополнительных патронов. Кроме признанных лидеров биатлона, выше россиян идут такие команды, как Украина, Эстония, США или Финляндия.

На третьем этапе выступит Александр Логинов, на четвёртом - Эдуард Латыпов.