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Футбольный клуб "Ахмат" отреагировал на блокировку канала в YouTube

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Ахмат" опубликовал заявление по ситуации с официальным YouTube-каналом. Ранее аккаунт команды был заблокирован из-за санкций Минюста США.

Глава Чечни Рамзан Кадыров был внесён в "Список Магнитского". Вместе с ним санкции были применены к ряду связанных юридических лиц, в том числе футбольному клубу "Ахмат".

В "Ахмате" отметили, что канал был заблокирован без каких-либо оснований. Клуб пообещал своевременно информировать болельщиков другими способами.

"К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола", — говорится в сообщении.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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