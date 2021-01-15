Футбольный клуб "Ахмат" отреагировал на блокировку канала в YouTube

Футбольный клуб "Ахмат" опубликовал заявление по ситуации с официальным YouTube-каналом. Ранее аккаунт команды был заблокирован из-за санкций Минюста США.

Глава Чечни Рамзан Кадыров был внесён в "Список Магнитского". Вместе с ним санкции были применены к ряду связанных юридических лиц, в том числе футбольному клубу "Ахмат".

В "Ахмате" отметили, что канал был заблокирован без каких-либо оснований. Клуб пообещал своевременно информировать болельщиков другими способами.