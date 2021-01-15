Стрельцов провалил первый этап мужской эстафеты в Оберхофе

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов неудачно выступил во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первый этап спортсмен завершил с отставанием от лидера более чем в одну минуту.
Стрельцов использовал три дополнительных патрона и передал эстафету Матвею Елисееву 22-м. Чистым ходом россиянин показал 15-й результат среди всех команд.
Стрельцов был выбран четвёртым биатлонистом в эстафету. В двух предыдущих гонках участие принимали Антон Бабиков и Евгений Гараничев.
Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов приняли участие во всех эстафетах этого сезона.
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