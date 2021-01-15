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Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России

Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал идею использования во время спортивных соревнований песни "Катюша" вместо гимна России. Ранее российским спортсменам запретили национальную символику по итогам рассмотрения "допингового дела".

По мнению Фетисова, использовать любую мелодию вместо гимна России нельзя. Песню "Катюша" предложила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

"Если нет пока гимна и флага на международных соревнованиях — значит, надо потерпеть", — приводит ТАСС слова Фетисова.

Российские атлеты не смогут выступать под флагом и с гимном до 17 декабря 2022 года. Во время проведения чемпионатов мира или Олимпийских игр форма россиян может быть выполнена в цветах флага, но национального знамени на экипировке быть не может.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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