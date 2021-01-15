Стало известно место проведения первого матча сборной России

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Спорт » Командные виды » Футбол

Сборная России по футболу проведёт первый домашний матч 2022 года на стадионе "Фишт" в Сочи. Игра против сборной Словении состоится 27 марта и начнётся в 17.00 по московскому времени.

За три дня до этого россияне сыграют против Мальты на выезде. Кроме этих соперников, сборная России сыграет против Кипра, Словакии и Хорватии.

На стадионе "Фишт" прошли шесть игр чемпионата мира-2018. Арену использует футбольный клуб "Сочи".

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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