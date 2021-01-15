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Верховный суд: футбольный матч - уважительная причина ухода с работы

Спорт » Командные виды » Футбол

Верховный суд России рассмотрел дело об увольнении сотрудника с работы из-за поездки на футбольный матч. Апелляцию подал житель Ейска, который отправился в Ростов-на-Дону с организованной группой.

По решению Верховного суда, если сотрудник предупредил руководителя и согласился на неоплачиваемый отпуск, то ему нельзя засчитывать прогул, сообщает РАПСИ.

Житель Ейска по приглашению профсоюза отправился в Ростов-на-Дону, получив устное разрешение от руководителя. Работник заполнил бланк заявления на отпуск без сохранения зарплаты на четыре часа. Суд установил, что на предприятии установилась такая традиция: отпрашиваться с работы, поэтому работодатель не имел права увольнять сотрудника.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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