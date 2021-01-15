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Устюгов вернётся на трассу Кубка мира в Фалуне

Спорт

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов выступит на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Соревнования пройдут с 29 по 31 января.

Устюгов ранее выиграл спринт на этапе Кубка России. По словам Вяльбе, в сборной ждут лыжника и надеются на его универсальные способности.

На этапе в Швеции состоятся две дистанционные гонки, а в последний день — спринт.

"Он у нас универсал, поэтому, конечно, я хотела бы его видеть на первых местах и на других дистанциях", — приводит РИА "Новости" слова Вяльбе.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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