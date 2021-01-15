Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал о том, как изменилось отношение к нему после ухода из спорта в политику. В сентябре 2019 года он стал депутатом Госдумы.
По словам Шипулина, после перехода в политику на него обрушился негатив. Оскорбления были высказаны не только в адрес спортсмена, но и его близких.
"После такого опускаются руки", — приводит E1. ru слова Шипулина.
Вместе с тем работа доставляет Антону большое удовольствие, когда получаются проекты для людей.
"Понимаешь, что ты не просто так на этом месте", — заявил Шипулин.
Бывший биатлонист отметил, что в спортивной карьере ему было легче, чем в политической. В биатлоне у Шипулина был чёткий распорядок дня и свободное время, чего нет сейчас.
"И физически, и морально устаёшь, потому что из самолёта пересаживаешься в машину, едешь в избирательный округ… Из-за частой смены часовых поясов постоянно недосыпаешь", — заявил экс-биатлонист.
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