Шипулин пожаловался на оскорбления после ухода в политику

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал о том, как изменилось отношение к нему после ухода из спорта в политику. В сентябре 2019 года он стал депутатом Госдумы.

По словам Шипулина, после перехода в политику на него обрушился негатив. Оскорбления были высказаны не только в адрес спортсмена, но и его близких.

"После такого опускаются руки", — приводит E1. ru слова Шипулина.

Вместе с тем работа доставляет Антону большое удовольствие, когда получаются проекты для людей.

"Понимаешь, что ты не просто так на этом месте", — заявил Шипулин.

Бывший биатлонист отметил, что в спортивной карьере ему было легче, чем в политической. В биатлоне у Шипулина был чёткий распорядок дня и свободное время, чего нет сейчас.