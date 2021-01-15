Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
"Локомотив" договорился о покупке центрального защитника "Бордо"
Анна Попова: COVID-19 станет сезонным заболеванием
"Ералаш" могут закрыть после смерти Грачевского 
Раскрыт секрет уникальности экосистемы Галапагосских островов
Наталье Дрожжиной сломали ребро и порвали связки на руке
Крутов: Капризов потехничнее Овечкина: может и отдать, и обыграть
Звон в ушах может быть признаком серьёзных заболеваний
Под каким флагом будут выступать на ЧМ российские саночники
Захарова ответила на обвинения Штатов в атаках "русских хакеров"

Шипулин пожаловался на оскорбления после ухода в политику

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал о том, как изменилось отношение к нему после ухода из спорта в политику. В сентябре 2019 года он стал депутатом Госдумы.

Шипулин пожаловался на оскорбления после ухода в политику

По словам Шипулина, после перехода в политику на него обрушился негатив. Оскорбления были высказаны не только в адрес спортсмена, но и его близких.

"После такого опускаются руки", — приводит E1. ru слова Шипулина.

Вместе с тем работа доставляет Антону большое удовольствие, когда получаются проекты для людей.

"Понимаешь, что ты не просто так на этом месте", — заявил Шипулин.

Бывший биатлонист отметил, что в спортивной карьере ему было легче, чем в политической. В биатлоне у Шипулина был чёткий распорядок дня и свободное время, чего нет сейчас.

"И физически, и морально устаёшь, потому что из самолёта пересаживаешься в машину, едешь в избирательный округ… Из-за частой смены часовых поясов постоянно недосыпаешь", — заявил экс-биатлонист.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
На дне моря обнаружены останки корабля, затонувшего более 200 лет назад
Шипулин пожаловался на оскорбления после ухода в политику
Цымбалюк-Романовская продолжает жить в квартире Джигарханяна
"Локомотив" договорился о покупке центрального защитника "Бордо"
Анна Попова: COVID-19 станет сезонным заболеванием
"Ералаш" могут закрыть после смерти Грачевского 
Раскрыт секрет уникальности экосистемы Галапагосских островов
Наталье Дрожжиной сломали ребро и порвали связки на руке
Крутов: Капризов потехничнее Овечкина: может и отдать, и обыграть
Звон в ушах может быть признаком серьёзных заболеваний
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Новости Симферополя
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Прибалтика
Прибалтика под знаками краха и ковида
Интересные Новости
Эксперт назвал настоящую причину гибели "непотопляемого" "Титаника"
Рустем Сафронов Захват Капитолия, или "Трампизм" остаётся Рустем Сафронов Любовь Степушова Почему дискредитирована китайская вакцина CoronaVac Любовь Степушова Олег Артюков Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников Олег Артюков
Комментарии
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников