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"Локомотив" договорился о покупке центрального защитника "Бордо"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Локомотив" достиг соглашения с "Бордо" по переходу центрального защитника Пабло. Если игрок удачно пройдёт медосмотр в Барселоне, то стороны подпишут контракт на 3,5 года, сообщает пресс-служба железнодорожников.

"Локомотив" договорился о покупке центрального защитника "Бордо"

Официально сумма трансфера не разглашается. СМИ сообщают о том, что "Локо" заплатит 2,5 млн евро за 29-летнего игрока. Его стоимость оценивается в 8 млн евро, но у футболиста через полгода заканчивается контракт с "Бордо". Поэтому жирондинцы согласились на небольшую сумму отступных.

Карьера Пабло

Пабло является воспитанником клуба "Сеара". После выступлений на родине за "Гремио", "Аваи" и "Понте Прету" бразилец в 2015 году подписал контракт с "Бордо".

За французский клуб отыграл 94 матча, в которых забил семь мячей. В 2017 году Пабло выступал в аренде за "Коринтианс", став чемпионом Бразилии.

В активе защитника два матча в составе сборной Бразилии.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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