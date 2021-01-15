Крутов: "Капризов потехничнее Овечкина: может и отдать, и обыграть"

Бывший хоккеист Алексей Крутов в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что в игре Кирилла Капризова нет слабых сторон. Российский форвард удачно дебютировал в составе "Миннесоты" в НХЛ.

Капризов принёс победу своей команде в матче с "Лос-Анджелесом", забросив шайбу в овертайме. Также на его счету две результативные передачи. В дебютной для себя игре он был признан первой звездой.

По словам Крутова, вся игра "Миннесоты" строилась через Капризова. Бывший хоккеист считает, что он может превзойти Александра Овечкина.