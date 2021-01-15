Бывший хоккеист Алексей Крутов в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что в игре Кирилла Капризова нет слабых сторон. Российский форвард удачно дебютировал в составе "Миннесоты" в НХЛ.
Капризов принёс победу своей команде в матче с "Лос-Анджелесом", забросив шайбу в овертайме. Также на его счету две результативные передачи. В дебютной для себя игре он был признан первой звездой.
По словам Крутова, вся игра "Миннесоты" строилась через Капризова. Бывший хоккеист считает, что он может превзойти Александра Овечкина.
"Мне кажется, у него все сильные стороны. Единственное, может быть, он физически не так силен, как Овечкин. Овечкин такой нападающий таранного типа, может за счет своих габаритов пропереть. Капризов по габаритам немножко поменьше. Но, наверное, потехничнее: может и отдать, и обыграть.
Я посмотрел игру. И практически вся игра строилась через него. Он постоянно находился с шайбой, искал партнеров, отдавал передачи. Он две отдал, одну забил. Отличное начало, продолжать надо в том же духе", — заявил Крутов.
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