Под каким флагом будут выступать на ЧМ российские саночники

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал о нюансах выступления спортсменов на чемпионате мира. Ранее россиянам было запрещено использовать национальную символику на крупных международных соревнованиях.

По словам Тюрина, российские саночники будут выступать под флагом с символикоф ФССР, а называться команда будет Russia Luge Federation.

По поводу гимна Тюрин отметил, что во время награждения не будет звучать ни одна из мелодий. Связано это с пандемией коронавируса - полноценных церемоний в Германии не будет.

"В этом сезоне полноценных церемоний награждения в нашем виде спорта нет, гимн страны, чей спортсмен победил, не звучит", - приводит ТАСС слова Тюрина.

Чемпионат мира состоится с 29 по 31 января.

Россия без флага

Первыми на чемпионате мира без собственного флага выступили российские гандболисты. Сборная под названием "Команда Федерации гандбола России" сыграла в стартовом матче вничью с Белоруссией (32:32).