Французский гонщик Пьер Шерпен скончался от полученных травм на "Дакаре". Пилот команды Heros des Belles-Motos упал с мотоцикла на седьмом этапе ралли-рейда.
Шерпен был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы. 52-летнему пилоту сделали операцию, но спасти жизнь не удалось, сообщает пресс-служба команды.
Смерь Шерпена стала 31-й в истории "Дакара". В 2020 году из жизни из-за аварий ушли двое пилотов - мотогонщики Эдвин Стравер и Паулу Гонславеш.
Для Шерпена этот "Дакар" стал четвёртым в карьере. В 2012 году он показал свой лучший результат, заняв 84-е место в общем зачёте.
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