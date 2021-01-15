Французский гонщик скончался после аварии на "Дакаре"

Французский гонщик Пьер Шерпен скончался от полученных травм на "Дакаре". Пилот команды Heros des Belles-Motos упал с мотоцикла на седьмом этапе ралли-рейда.

Шерпен был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы. 52-летнему пилоту сделали операцию, но спасти жизнь не удалось, сообщает пресс-служба команды.

31-я смерть на "Дакаре"

Смерь Шерпена стала 31-й в истории "Дакара". В 2020 году из жизни из-за аварий ушли двое пилотов - мотогонщики Эдвин Стравер и Паулу Гонславеш.

Для Шерпена этот "Дакар" стал четвёртым в карьере. В 2012 году он показал свой лучший результат, заняв 84-е место в общем зачёте.