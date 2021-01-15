Плющенко не принял извинений хореографа Тутберидзе

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его не устраивают извинения хореографа Алексея Железнякова в социальной сети "Вконтакте". Сообщения, в котором представитель команды Этери Тутберидзе признаёт свою неправоту, появилось сегодня.

По словам Плющенко, Железняков как настоящий мужчина должен принести извинения ему лично. Если хореограф наберёт его по телефону, то олимпийский чемпион примет извинения, но пока этого не произошло.

"Я даже не знаю, кто написал во "ВКонтакте" — он или не он. В посте у Железнякова с вызовом на бой были такие поганые вещи, пусть теперь как мужчина позвонит и нормально извинится", — приводит Sport24 слова Плющенко.

Экс-фигурист в очередной раз подтвердил, что готов провести бой с Железняковым. Ранее хореограф предложил Плющенко подраться, а многие промоутеры заявили о возможности организации поединка.

Конфликт между Плющенко и командой Тутберидзе начался в прошлом году, когда к нему перешли фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова.