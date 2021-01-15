На Кубке мира в Оберхофе стартует мужская эстафета

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 15 января стартует мужская эстафетная гонка. Спортсмены выйдут на старт в 16.30 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Команда получила четвёртый стартовый номер.

Мужская эстафета в Оберхофе

Норвегия (Кристиансен, Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё). Швеция (Флеминг, Понсиулома, Брандт, Самуэльссон). Германия (Лессер, Долль, Пайффер, Хорн). Россия (Стрельцов, Елисеев, Логинов, Латыпов). Чехия (Моравец, Стрвецкий, Крчмар, Карлик). Италия (Бормолини, Хофер, Джакомель, Виндиш). Австрия (Комац, Эдер, Ляйтнер, Леммерер). Франция (Дестьё, Фийон Майе, Клод, Жаклен).

Россия в эстафетных гонках

Сборная России дважды финишировала четвёртой в мужских эстафетах на этапах Кубка мира этого сезона. Призёрами в обеих гонках становились Норвегия, Швеция и Германия.

В Контиолахти в составе команды выступали Елисеев, Логинов, Латыпов, а также Антон Бабиков. В Хохфильцене Бабикова заменил Евгений Гараничев.