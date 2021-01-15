На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 15 января стартует мужская эстафетная гонка. Спортсмены выйдут на старт в 16.30 по московскому времени.
В составе сборной России выступят Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Команда получила четвёртый стартовый номер.
Сборная России дважды финишировала четвёртой в мужских эстафетах на этапах Кубка мира этого сезона. Призёрами в обеих гонках становились Норвегия, Швеция и Германия.
В Контиолахти в составе команды выступали Елисеев, Логинов, Латыпов, а также Антон Бабиков. В Хохфильцене Бабикова заменил Евгений Гараничев.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.