Хореограф Алексей Железняков выступил с заявлением по поводу скандальной ситуации с тренером Евгением Плющенко. Сотрудник Этери Тутберидзе признал свою неправоту и принёс извинения олимпийскому чемпиону.
Ранее Железняков грубо высказался о Плющенко и предложил тому провести бой. Олимпийский чемпион согласился выйти против хореографа.
По словам Железнякова, ситуацию спровоцировали третьи лица, которые донесли до него неверную информацию.
"Позже выяснилось, что это неправда, и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво", — написал Железняков во "ВКонтакте".
Хореограф отметил, что обязан забрать свои слова обратно и извиниться перед Плющенко.
"Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко", — написал Железняков.
"Правда.Ру" ранее разбиралась в конфликтной ситуации с экспертом по фигурному катанию Сергеем Дадыгиным.
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