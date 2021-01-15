Хореограф Тутберидзе признал, что был не прав в конфликте с Плющенко

Хореограф Алексей Железняков выступил с заявлением по поводу скандальной ситуации с тренером Евгением Плющенко. Сотрудник Этери Тутберидзе признал свою неправоту и принёс извинения олимпийскому чемпиону.

Ранее Железняков грубо высказался о Плющенко и предложил тому провести бой. Олимпийский чемпион согласился выйти против хореографа.

По словам Железнякова, ситуацию спровоцировали третьи лица, которые донесли до него неверную информацию.

"Позже выяснилось, что это неправда, и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво", — написал Железняков во "ВКонтакте".

Хореограф отметил, что обязан забрать свои слова обратно и извиниться перед Плющенко.

"Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко", — написал Железняков.

"Правда.Ру" ранее разбиралась в конфликтной ситуации с экспертом по фигурному катанию Сергеем Дадыгиным.