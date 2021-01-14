Новичок "Спартака" опубликовал фото с шампанским

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс опубликовал фотографию из самолёта, на котором отправился на прохождение медосмотра для "Спартака". На снимке хавбек со своим знакомым пьёт шампанское.

"На пути к чудесному приключению", — подписал Хендрикс фотографию. К подписи он добавил российский флаг.

Хендрикс является воспитанником ПСВ с 2004 года. В этом сезоне футболист провёл 16 матчей. В 2016 году полузащитник провёл один матч в составе сборной Голландии.