Дадыгин: "У Плющенко не будет дуэли как у Пушкина с Дантесом"

Эксперт по фигурному катанию, спортивный обозреватель Сергей Дадыгин в разговоре с "Правдой. Ру" рассказал о конфликте между Евгением Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым, который работает в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Плющенко и Железняков обменялись оскорблениями и даже согласились на бой.

- Такой скандал - это специально раздутая ситуация или настоящий конфликт?

- Давайте к предыстории вернемся. Как только стало известно, что Евгений Плющенко предпринимал попытки сначала переманить в свою академию Алину Загитову, но эта попытка не увенчалась успехом, потом, когда к нему перешла первая Александра Трусова, потом уже – Алена Косторная, Железняков несколько раз в соцсетях вместо Этери Тутберидзе или по ее просьбе, не знаю, может быть, по своей инициативе, но он как-то нелестно отозвался о действиях Евгения Плющенко. После этого Евгений Викторович достаточно резко ответил Железнякову в соцсетях, с моей точки зрения, даже немножко перегнув палку. Примерно такая была там реакция, что "кто это рот открыл". Иногда так Плющенко себе позволяет в соцсетях высокомерно немножко по отношению к коллегам выступать. Я думаю, что с этим связано.

Понятно, что дуэли не будет. Мне кажется, что, может быть, опять какой-то резкий выпад со стороны Плющенко. Ведь понимаете, какая штука? Плющенко совершенно точно дал понять, что он, в принципе, уже не хочет никакой войны со штабом Этери Тутберидзе. Он предлагал пойти на мировую. Но конфликт, видимо, зашел так далеко, что эта война, которая перекинулась в интернет, будет продолжаться, к сожалению. Тут кто-то первый должен остановиться. Но, я так понимаю, что остановки не будет, потому что вот эта PR-составляющая для фигурного катания очень много значит. И сейчас, когда нет соревнований, а они будут только в конце января и в феврале, финал Кубка России пройдет. То есть как-то поддерживать интерес к этому спорту надо и таким образом иногда с двух сторон будут какие-то вбросы.

- Плющенко заявил, что готов принять вызов Железнякова и провести с ним бой без правил. Вы сказали, что вряд ли бой состоится?

- Нет, я сказал, что дуэли не будет, потому что мы не в XVIII, XIX веках живем. Я не думаю, что будет реальная дуэль, как у Пушкина и Дантеса...

Надо понимать, что это треш. Такой реальной схватки не будет, потому что, наверное, все-таки все понимают, что надо вести себя в рамках. А почему бы нет, в соцсетях не троллить своих оппонентов? Так решили. Мне кажется, что это в стиле Евгения. Любой человек, который добился успехов в большом спорте, привык давать сдачи, привык бороться за своё дело, за своих близких и так далее. Когда кто-то неосторожно высказался по поводу здоровья сына Евгения Плющенко Саши, помните, какая там война началась? Евгений и Яна возбудили уголовное дело. Когда обижают людей ни за что, на это надо отвечать. Но здесь, я думаю, будет какая-то такая игра. И она в конце концов закончится миром. Только нам надо дождаться, когда этот мир наступит.