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Макгрегор назвал Нурмагомедова жирным слоном

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не сделал вес перед последним боем против Джастина Гэтжи.

"Он выглядит как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона", — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу MacLife.

Конор заявил, что Нурмагомедов по причине крупного веса мог сняться с боя против Тони Фергюсона.

"У тебя назначен титульник, а ты просто смываешься. Как так? Это его подход, и он всегда успешно его использовал", — заявил Конор.

Автор: Артём Пермяков
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