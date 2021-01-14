Макгрегор назвал Нурмагомедова жирным слоном

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не сделал вес перед последним боем против Джастина Гэтжи.
"Он выглядит как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона", — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу MacLife.
Конор заявил, что Нурмагомедов по причине крупного веса мог сняться с боя против Тони Фергюсона.
"У тебя назначен титульник, а ты просто смываешься. Как так? Это его подход, и он всегда успешно его использовал", — заявил Конор.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.