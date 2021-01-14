Финал МЧМ Канада - Россия - самая популярная трансляция 2020 года

Компания Mediascope опубликовала рейтинг спортивных трансляций, которые были показаны в 2020 году. Самым популярным стал показ финала МЧМ-2020 между Канадой и Россией.

В десятке самых популярных только те трансляции, которые показывались на Первом канале. Среди видов спорта самые популярные — хоккей, фигурное катание, биатлон и футбол.

Спортивные трансляции 2020 года