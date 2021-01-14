Финал МЧМ Канада - Россия - самая популярная трансляция 2020 года
Компания Mediascope опубликовала рейтинг спортивных трансляций, которые были показаны в 2020 году. Самым популярным стал показ финала МЧМ-2020 между Канадой и Россией.
В десятке самых популярных только те трансляции, которые показывались на Первом канале. Среди видов спорта самые популярные — хоккей, фигурное катание, биатлон и футбол.
Спортивные трансляции 2020 года
- МЧМ-2020. 5 января. Канада — Россия. Аудитория — 4,154 млн.
- МЧМ-2020. 4 января. Швеция — Россия. 2,852 млн.
- МЧМ-2021. 2 января 2021 года. Россия — Германия. 2,546 млн.
- ЧМ по биатлону. 22 февраля. Эстафета. 2,529 млн.
- Гран-при России по фигурному катанию. 21 ноября. Женщины. 2,437 млн.
- ЧМ по биатлону. 16 февраля. Гонка преследования. 2,241 млн.
- ЧМ по биатлону. 23 февраля. Масс-старт. 2,229 млн.
- Кубок России по фигурному катанию. Женщины. 2,216 млн.
- Лига наций УЕФА. 6 сентября. Венгрия — Россия. 2,150 млн.
- Лига наций УЕФА. 15 ноября. Турция — Россия. 2,128 млн.