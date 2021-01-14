Глава МИД Германии выступил против ЧМ-2021 в Белоруссии

Глава МИД Германии Хайко Маас высказал своё отношение к чемпионату мира-2021 по хоккею в Белоруссии. Он поддержал призыв белорусской оппозиции бойкотировать турнир.
"Тот, кто солидарен с Белоруссией, не может всерьез хотеть проведения турнира в этой стране", — приводит МИД ФРГ слова Мааса в "Твиттер".
Ранее Светлана Тихановская заявила, что все страны должны поддержать бойкот.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.