Тарасова отреагировала на конфликт Плющенко и хореографа Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём отношении к конфликту между Евгением Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым, работающим в группе Этери Тутберидзе.
Ранее Плющенко согласился на бой против Железнякова. По словам Тарасовой, эта ситуация возникла из-за того, что олимпийскому чемпиону нужен пиар.
"Согласие Плющенко — это всё пиар, который так нужен Жене. Надоело смотреть на него не в деле. Хочется говорить о его тренерской работе, а не вот об этих боях", — приводит "Чемпионат" слова Тарасовой.
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