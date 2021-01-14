Тарасова отреагировала на конфликт Плющенко и хореографа Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём отношении к конфликту между Евгением Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым, работающим в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Плющенко согласился на бой против Железнякова. По словам Тарасовой, эта ситуация возникла из-за того, что олимпийскому чемпиону нужен пиар.