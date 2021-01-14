Олимпийскому чемпиону предъявлены обвинения за штурм Капитолия

Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер получил обвинения по трём статьям уголовного кодекса США. Бывший спортсмен был замечен во время штурма Капитолия протестующими.

Лицо Келлера попало на камеры видеонаблюдения. Чемпиону вменяют умышленное проникновение и воспрепятствование правоохранительным органам, сообщает New York Times.

Келлер участвовал в трёх Олимпийских играх, где завоевал две золотые, серебряную и две бронзовые медали. Также на его счету несколько наград чемпионата мира.