Романов в НХЛ повторил достижение Маркова

Защитник "Монреаль Канадиенс" Александр Романов стал третьим хоккеистом клуба, который сделал передачу в дебютном матче в НХЛ. Команда в первом матче регулярного чемпионата уступила "Торонто" со счётом 4:5.

За последние 40 лет достижение Романова удавалось двух хоккеистам - Петру Свободе в 1984 год и Андрею Маркову в 2000.

Александр Романов

Романов ранее выступал за московский ЦСКА в КХЛ. В 86 матчах он забил один гол и сделал десять результативных передач.