Романов в НХЛ повторил достижение Маркова

Защитник "Монреаль Канадиенс" Александр Романов стал третьим хоккеистом клуба, который сделал передачу в дебютном матче в НХЛ. Команда в первом матче регулярного чемпионата уступила "Торонто" со счётом 4:5.
За последние 40 лет достижение Романова удавалось двух хоккеистам - Петру Свободе в 1984 год и Андрею Маркову в 2000.
Романов ранее выступал за московский ЦСКА в КХЛ. В 86 матчах он забил один гол и сделал десять результативных передач.
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