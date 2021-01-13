В немецком Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Мужскую спринтерскую гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, который преодолел 10-километровую дистанцию за 24 минуты 43,6 секунды.
Вторым с отставанием в 12,4 секунды стал Струла Легрейд. Третье место занял немецкий биатлонист Арнд Пайффер, который отстал на 27,9 секунды. Все призёры прошли дистанцию без промахов.
Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который финишировал десятым. Эдуард Латыпов занял 15-е место, Александр Логинов стал 21-м, Кирилл Стрельцов — 30-м, Евгений Гараничев — 44-м. Дебютант Кубка мира Игорь Малиновский занял 92-е место.
Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".