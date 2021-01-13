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Йоханнес Бё выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев - десятый

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В немецком Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Мужскую спринтерскую гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, который преодолел 10-километровую дистанцию за 24 минуты 43,6 секунды.

Йоханнес Бё выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев - десятый

Вторым с отставанием в 12,4 секунды стал Струла Легрейд. Третье место занял немецкий биатлонист Арнд Пайффер, который отстал на 27,9 секунды. Все призёры прошли дистанцию без промахов.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который финишировал десятым. Эдуард Латыпов занял 15-е место, Александр Логинов стал 21-м, Кирилл Стрельцов — 30-м, Евгений Гараничев — 44-м. Дебютант Кубка мира Игорь Малиновский занял 92-е место.

Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

  • 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.43,6 (0 промахов).
  • 2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 12,4 (0).
  • 3. Арнд Пайффер (Германия) — +27,9 (0).
  • 10. Матвей Елисеев (Россия) — +47,5 (0).
  • 15. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.05,8 (1).
  • 21. Александр Логинов (Россия) — +1.19,9 (1).
  • 30. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.50,5 (1).
  • 44. Евгений Гараничев (Россия) — +2.09,8 (1).
  • 92. Игорь Малиновский (Россия) — +4.20,1 (2).
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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