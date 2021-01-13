Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Российский боец Евгений Гончаров может стать следующим соперником Александра Емельяненко. Сейчас между менеджерами спортсменов идут переговоры о поединке весной.
"Мы предложили кандидатуру Гончарова, Евгений заинтересован в поединке с Емельяненко", — приводит РИА "Новости" слова менеджера Гончарова Александра Скаредина.
34-летний Гончаров провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел три поражения.
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