Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Российский боец Евгений Гончаров может стать следующим соперником Александра Емельяненко. Сейчас между менеджерами спортсменов идут переговоры о поединке весной.

"Мы предложили кандидатуру Гончарова, Евгений заинтересован в поединке с Емельяненко", — приводит РИА "Новости" слова менеджера Гончарова Александра Скаредина.

34-летний Гончаров провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел три поражения.