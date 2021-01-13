В "Автомобилисте" рассказали о травме Шумакова

Директор хоккейного клуба "Автомобилист" Максим Рябков рассказал о травме Сергея Шумакова. Сегодня хоккеисту была проведена операция в Германии на верхней части тела.

"Травму он получил на тренировке, столкнувшись с воротами. Произошло силовое единоборство с партнером плечо в плечо, и Сергей на большой скорости столкнулся с каркасом ворот", — приводит РИА "Новости" слова Шумакова.

Шумаков пропустил уже пять матчей. Он не выступал с 28 декабря. За три недели до этого он перешёл из "Авангарда".