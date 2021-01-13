Волгоградский "Ротор" подписал контракты с тремя футболистами казахстанской "Астаны". Клуб усилился защитником Дмитрием Шомко, полузащитником Иваном Маевским и нападающим Алексеем Щёткиным.
Все футболисты уже в Москве, где "Ротор" проходит подготовку к сезону.
Волгоградская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 14 очков, опережая "Тамбов" на одно очко.
Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".