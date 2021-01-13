Сёмин станет тренером футбольного клуба Савина "Красава"

Бывший футболист и блогер Евгений Савин объявил о том, что тренером-консультантом его нового клуба "Красава" станет Юрий Сёмин. Экс-наставник "Локомотива" будет наблюдать за командой на каждом из матчей.

"Круто, что с таким опытом и бэкграундом осталось огромное желание помогать молодым. Молодёжь, готовьтесь", — написал Савин в Instagram.

Планируется, что клуб "Красава" заявится в чемпионат ПФЛ на сезон-2021/22.