Бывший футболист и блогер Евгений Савин объявил о том, что тренером-консультантом его нового клуба "Красава" станет Юрий Сёмин. Экс-наставник "Локомотива" будет наблюдать за командой на каждом из матчей.
"Круто, что с таким опытом и бэкграундом осталось огромное желание помогать молодым. Молодёжь, готовьтесь", — написал Савин в Instagram.
Планируется, что клуб "Красава" заявится в чемпионат ПФЛ на сезон-2021/22.
Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".