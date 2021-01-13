"Манчестер Сити" попался на финансовых махинациях

"Манчестер Сити" обвиняют в нарушении финансового fair play. Десять лет назад клуб устроил отца юного футболиста Габриэля Алмейду на фиктивную должность.

Клубы английской премьер-лги (АПЛ) не могут подписывать контракты с футболистами младше 16 лет. Чтобы удержать Габриэля, "Сити" устроил отца игрока в академию клуба и платили ему зарплату, но никаких обязанностей он не выполнял.

"Я ничего не делал. Они знают это, нет ни малейшей вероятности, что в клубе не знали об этом, — рассказал отец футболиста", — приводит The Athletics слова родителя спортсмена.

Алмейда после двух лет в "Манчестер Сити" выступал за "Коринтианс", а сейчас выступает в одном из любительских клубов Англии.