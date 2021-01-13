Теннисистка без пяти пальцев вышла в основную сетку Australian Open

Теннисистка из Великобритании Франческа Джонс вышла в основную сетку Australian Open, обыграв китаянку Лу Цзянцзин. У спортсменки, занимающей 241-е место в рейтинге WTA, редкое генетическое заболевание.

Джонс была рождена с синдромом эктодермальной дисплазии. Девушка родилась без пяти пальцев — на каждой из рук у теннисистки по четыре пальца, на одной ноге четыре, на другой — три.