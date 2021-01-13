Чемпионат мира-2021 может пройти в Дании или Словакии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о том, что организация получила две заявки на проведение чемпионата мира-2021. Соревнования должны пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня, но IIHF рассматривает другие варианты.

"Мы получили предложения из Дании и ведем переговоры со Словакией", — приводит пресс-служба IIHF слова Фазеля.

Вместе с тем глава IIHF отметил, что пока организация не обсуждает перенос турнира из Латвии и Белоруссии. Окончательное решение будет принято в конце января.