Чемпионат мира-2021 может пройти в Дании или Словакии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о том, что организация получила две заявки на проведение чемпионата мира-2021. Соревнования должны пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня, но IIHF рассматривает другие варианты.
"Мы получили предложения из Дании и ведем переговоры со Словакией", — приводит пресс-служба IIHF слова Фазеля.
Вместе с тем глава IIHF отметил, что пока организация не обсуждает перенос турнира из Латвии и Белоруссии. Окончательное решение будет принято в конце января.
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