Соболев рассказал о шансах "Спартака" в чемпионской гонке

Форвард "Спартака" Александр Соболев заявил, что команда участвует в чемпионской гонке РПЛ. По его словам, шесть очков отставания от "Зенита" — это не большая разница.

По словам Соболева, команда будет бороться с "Зенитом" за чемпионский титул. Красно-белые набрали 35 очков в первых 19 турах РПЛ и идут на третьем месте. Вторым идёт ЦСКА с 37 очками, лидирует в таблице "Зенит", который набрал 41 пункт.