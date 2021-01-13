Соболев рассказал о шансах "Спартака" в чемпионской гонке

Форвард "Спартака" Александр Соболев заявил, что команда участвует в чемпионской гонке РПЛ. По его словам, шесть очков отставания от "Зенита" — это не большая разница.
По словам Соболева, команда будет бороться с "Зенитом" за чемпионский титул. Красно-белые набрали 35 очков в первых 19 турах РПЛ и идут на третьем месте. Вторым идёт ЦСКА с 37 очками, лидирует в таблице "Зенит", который набрал 41 пункт.
"Не считаю, что шесть очков — большая разница. Они проиграли, мы выиграли — и уже три осталось. Боремся за первое место. Мысли только об этом", — сказал Соболев.
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