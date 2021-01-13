Овечкин пошутил по поводу нового контракта с "Вашингтоном"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос о новом контракте с "Кэпиталз". Соглашение, которое действует между сторонами сейчас, заканчивается в конце сезона.
Один из журналистов Скотт Абрахам задал вопрос Овечкину:
"Что вы хотите получить от нового контракта?".
"Контракт на 15 лет", — в шутку ответил Овечкин.
Овечкин выступает за "Кэпиталз" с 2005 года. В прошлом сезоне россиянин наравне с Давидом Пастрняком стал лучшим форвардом регулярного чемпионата.
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