Овечкин пошутил по поводу нового контракта с "Вашингтоном"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос о новом контракте с "Кэпиталз". Соглашение, которое действует между сторонами сейчас, заканчивается в конце сезона.

Один из журналистов Скотт Абрахам задал вопрос Овечкину:

"Что вы хотите получить от нового контракта?". "Контракт на 15 лет", — в шутку ответил Овечкин.

Овечкин выступает за "Кэпиталз" с 2005 года. В прошлом сезоне россиянин наравне с Давидом Пастрняком стал лучшим форвардом регулярного чемпионата.