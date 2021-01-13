"Манчестер Юнайтед" вышел в лидеры АПЛ впервые со времён Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" после победы над "Бёрнли" в перенесённом матче чемпионата Англии (1:0) возглавил турнирную таблицу. Манкунианцы опережают "Ливерпуль" на три очка, имея в активе 36.
Для "МЮ" это первый с сезона-2012/13 выход на первое место с учётом 17 проведенных туров, сообщает Opta. Тот сезон был последним, в котором "Красных дьяволов" тренировал сэр Алекс Фергюсон. Тогда же манкунианцы завоевали последний чемпионский титул.
"МЮ" в этом сезоне стартовал неудачно, но затем выдал серию из 11 матчей подряд без поражений. За это время "дьяволы" заработали 29 очков из 33 возможных.
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