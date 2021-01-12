В биатлонной сборной России почти определили состав на эстафету ЧМ

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, кто примет участие в мужской эстафете. Турнир состоится в феврале в словенской Поклюке.
По словам Каминского, в команде закрыты три позиции. На эстафету выйдут Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
"Может, кого-то ещё попробуем, если кто-то хорошо пробежит. Стрельцов, например. Либо Малиновский", — заявил Каминский в эфире "Матч ТВ".
Перед чемпионатом мира состоятся ещё две эстафеты — на этапах в Оберхофе и Антхольце.
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