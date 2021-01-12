В биатлонной сборной России почти определили состав на эстафету ЧМ

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Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, кто примет участие в мужской эстафете. Турнир состоится в феврале в словенской Поклюке.

По словам Каминского, в команде закрыты три позиции. На эстафету выйдут Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

"Может, кого-то ещё попробуем, если кто-то хорошо пробежит. Стрельцов, например. Либо Малиновский", — заявил Каминский в эфире "Матч ТВ".

Перед чемпионатом мира состоятся ещё две эстафеты — на этапах в Оберхофе и Антхольце.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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