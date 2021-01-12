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Губерниев считает, что Большунов не нужен в биатлоне

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал разговоры о возможном переходе лыжника Александра Большунова в биатлон. По его словам, двукратный победитель "Тур де Ски" не должен уходить из лыжных гонок.

Губерниев отметил, что Большунов является гением лыжных гонок. По его мнению, спрашивать спортсмена о переходе в биатлон — это то же самое, что спрашивать про биатлон у Александра Овечкина и Лионеля Месси.

"Там пусть и творит! Давайте ещё Овечкину зададим? А как Месси может усилить биатлонную сборную Аргентины, я вообще молчу!" — написал Губерниев в Telegram.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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