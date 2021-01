UFC представил промо-ролик к бою Макгрегора и Порье

UFC опубликовал промо-ролик перед боем Конора Макгрегора и Дастина Порье. Поединок состоится 24 января во время турнира UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Для Макгрегора и Порье этот поединок станет вторым. Бойцы встречались в 2014 году. В том бою победу одержал ирландец.

Under two weeks! The wait is almost over 🍿

[ #UFC257 Countdown | Sunday on ESPNNews ] pic.twitter.com/emC0N2QVpP