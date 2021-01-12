UFC представил промо-ролик к бою Макгрегора и Порье

UFC опубликовал промо-ролик перед боем Конора Макгрегора и Дастина Порье. Поединок состоится 24 января во время турнира UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
"Менее двух недель. Ожидание почти закончилось!" — говорится в сообщении.
Для Макгрегора и Порье этот поединок станет вторым. Бойцы встречались в 2014 году. В том бою победу одержал ирландец.
Under two weeks! The wait is almost over 🍿
[ #UFC257 Countdown | Sunday on ESPNNews ] pic.twitter.com/emC0N2QVpP— UFC (@ufc) January 11, 2021
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.