"ПСЖ" запланировал продажу Мбаппе ради Месси

Руководители "ПСЖ" планируют продать нападающего Кильяна Мбаппе. Это необходимо парижанам, чтобы выполнить условия финансового fair play.
По сведениям AS, новый главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино попросил руководство подписать Лионеля Месси и Серхио Агуэро. Оба игрока могут достаться парижанам бесплатно, но у футболистов высокая зарплата. Продажа должна покрыть затраты на игроков.
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