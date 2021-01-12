Малиновский заменит Бабикова в спринте на шестом этапе Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил о замене в составе команды. В спринте на шестом этапе в Оберхофе не примет участия Антон Бабиков.

Бабиков на прошлом этапе занял 74-е место в спринте.

"У нас есть договорённость: кто не попадает в топ-60, будет заменён. Так и произошло", — приводит "Матч ТВ" слова Каминского.

Бабикова заменит Игорь Малиновский, который в этом сезоне не принимал участия в Кубке мира. Лучший результат Бабикова за четыре этапа — 31-е место в гонке преследования Хохфильцена.