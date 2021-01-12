"Матч ТВ" покажет часть матчей регулярного чемпионата НХЛ

Телеканал "Матч ТВ" будет показывать некоторые матчи регулярного чемпионата НХЛ. Права на трансляции принадлежат "Яндексу", но показывать игры будет не только эта платформа.

"Благодаря партнерству с "Яндексом" часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире "Матч ТВ", - приводит ТАСС заявление компании.

Первой игрой, которая будет показана на "Матч ТВ", станет противостояние "Вашингтона" и "Питтсбурга". На лёд в этой игре могут выйти Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Игра состоится 17 января и начнётся в 20.00 по московскому времени.