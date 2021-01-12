У московского "Динамо" сменился гендиректор

Генеральным директором московского "Динамо" назначен Павел Пивоваров. Юрий Белкин, который занимал этот пост ранее, перешёл на должность президента клуба.

Белкин сфокусируется на взаимодействии клуба с консультативным советом и обществом "Динамо".

"Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлечённости", — приводит пресс-служба "Динамо" слова председателя совета директоров Юрия Соловьёва.

Пивоваров ранее работал в футбольном клубе "Зенит".