Не все футболисты "Урала" хотят прививаться от коронавируса

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что футболисты не хотят прививаться от коронавируса. По его словам, молодые игроки в основном переносят болезнь без симптомов.

"Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в лёгкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться", — приводит Sport24 слова Иванова.

Ранее сообщалось, что все футболисты сборной России будут привиты вакциной "Спутник V".