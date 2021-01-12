Не все футболисты "Урала" хотят прививаться от коронавируса

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что футболисты не хотят прививаться от коронавируса. По его словам, молодые игроки в основном переносят болезнь без симптомов.
"Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в лёгкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться", — приводит Sport24 слова Иванова.
Ранее сообщалось, что все футболисты сборной России будут привиты вакциной "Спутник V".
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.