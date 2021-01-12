Назван состав сборной России на первый чемпионат мира без флага
Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала состав мужской сборной на чемпионат мира в Египте. Турнир пройдёт с 13 по 31 января и станет первым, на котором россияне сыграют без флага и гимна.
На турнире команда значится как "Russian Handball Federation Team" или "команда Федерации гандбола России". Первый матч сборная проведёт 14 января против Белоруссии, после чего сыграют со Словенией и Южной Кореей.
Состав сборной России
В состав команды попали 20 гандболистов:
- вратари - Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"), Станислав Третынко ("СГАУ-Саратов");
- левые крайние - Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко ("Чеховские медведи");
- правые крайние - Дмитрий Корнев ("Чеховские медведи"), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв ("Веспрем", Венгрия);
- линейные - Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — "Чеховские медведи"), Денис Васильев ("Шартр Метрополь", Франция), Вячеслав Касаткин ("Васлуй", Румыния);
- правые полусредние - Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба — "Чеховские медведи");
- левые полусредние - Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин ("Людвигсхафен", Германия), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи"), Сергей Кудинов ("Шартр Метрополь", Франция);
- разыгрывающий - Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия).