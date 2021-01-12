Назван состав сборной России на первый чемпионат мира без флага

Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала состав мужской сборной на чемпионат мира в Египте. Турнир пройдёт с 13 по 31 января и станет первым, на котором россияне сыграют без флага и гимна.

На турнире команда значится как "Russian Handball Federation Team" или "команда Федерации гандбола России". Первый матч сборная проведёт 14 января против Белоруссии, после чего сыграют со Словенией и Южной Кореей.

Состав сборной России

В состав команды попали 20 гандболистов: