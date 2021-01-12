В Токио отреагировали на информацию об отмене Олимпиады-2020

Директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто отреагировал на сообщение о том, что летняя Олимпиада не будет проведена летом 2021 года. Японские СМИ распространили информацию о скорой встрече руководства МОК и организаторов Игр по поводу отмены спортивного события.

"Хочу сказать, что мы совершенно точно не думаем об отмене. Любые такие сообщения не соответствуют действительности", — приводит АР слова Муто.

Агентство Kyodo ранее сообщило, что большинство японцев выступают за перенос или отмену Олимпиады. На это председатель оргкомитета Есиро отреагировал метафорично.