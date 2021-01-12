Оргкомитет ЧМ по фигурному катанию отреагировал на возможную отмену

Глава оргкомитета чемпионата мира-2021 по фигурному катанию Ульрика Молин прокомментировала информацию о возможной отмене турнира. Соревнования планируется начать 22 марта в Стокгольме.
Молин отметила, что для организаторов турнира здоровье участников находится в приоритете, но подготовка идёт по плану.
"Угрозы отмены чемпионата нет. Что касается отмены национальных шведских соревнований, то это обстоятельство не оказывает никакого влияния на мировое первенство", — приводит РБК слова Молин.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.