Отец Большунова давно зовёт лыжника в биатлон

Александр Большунов-старший, отец лыжника Александра Большунова, заявил, что спортсмен действительно может перейти в биатлон. Такие сообщения появились после победы лыжника на "Тур де Ски".

По словам отца лыжника, у него есть своё оружие. Большунов-старший считает, что у спортсмена есть все шансы в биатлоне.

"Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось", — приводит "РИА Новости" слова отца Большунова.

Большунов-старший предложил сыну добиться успеха в лыжных гонках, а затем попробовать свои силы в биатлоне.

Большунов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевал три серебряные медали и одну бронзовую.