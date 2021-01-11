Касперович объяснил, почему Логинов выступает неудачно

Личный тренер биатлониста Александра Логинова рассказал о том, почему в этом сезоне неудачно выступает спортсмен. По словам Александра Касперовича, к этому привела недостаточная подготовка весной и летом.

Логинов хотел провести сборы в Рязани и в горах на Бельмекене, но этого не получилось. Перед Новым годом спортсмену также не удалось потренироваться из-за болезни отца.

"Соответственно, ничего не получается так, как хотелось бы. Одно тянет за собой другое, третье", — приводит RT слова Касперовича.

Логинов после пяти этапов Кубка мира занимает 17-е место в общем зачёте.